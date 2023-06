Amira Pocher: "Krankhaft"! Sie spricht über ihre toxische Beziehung

Amira Pocher musste früher einiges durchmachen. In der neuen Folge ihres Podcasts "Hey Amira" spricht die Ehefrau von Oliver Pocher nun über toxische Beziehungen, unter denen sie in der Vergangenheit litt. "Ich hatte auch mal schwierigere Beziehungen. Wenn das Handy vom Nachbar geklingelt hat, hieß es, du hast ein zweites Handy und dann wurden da Betten auseinander genommen. Also wirklich krankhaft. Und das über zwei Jahre.", erinnert sich die 30-Jährige.