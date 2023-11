Amira Pocher: "Lasst mich in Ruhe!" So schlecht geht es ihr wirklich

Die sonst so lebensfrohe Österreicherin ist nicht mehr wiederzuerkennen. In ihrem Podcast "Liebes Leben" bemerkt ihr Bruder Hima, dass sich Amira in letzter Zeit immer mehr zurückzieht. "Warum lädst du nicht mal Freunde ein?", will er von seiner Schwester wissen. Woraufhin Amira erklärt: "Wenn du so ein Leben hast, so viel Action, dann bist du einfach froh gerade mit niemandem reden zu müssen, die Stille zu genießen." Statt sich unter Menschen zu gesellen, spielt sie derzeit lieber allein Klavier und zeichnet. "Ich bin einfach froh, wenn mich keiner … oah, da krieg ich schon Aggressionen, wenn mich irgendjemand anruft. Da werde ich schon sauer. Lasst mich einfach in Ruhe. Am liebsten würde ich einfach den Flugmodus reinmachen."