Amira Aly: Friedensangebot an Oliver Pocher
Überraschende Wendung im Dauer-Zoff: Amira findet plötzlich warme Worte für ihren Ex...
Amira Aly spricht in ein Mikrofon und zeigt mit dem Finger auf etwas.
© IMAGO / Future Image
Manchmal sagt ein leiser Dank mehr als all die lauten Vorwürfe zuvor. In Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht Amira Aly (32) über einen der bewegendsten Momente ihres Lebens – und schenkt ihrem Ex-Partner Oliver Pocher (47) dabei zum ersten Mal spürbare Anerkennung. So ernst und nachdenklich sieht man die stets gut gelaunte Amira nur sehr selten.
Amira Aly öffnet ihr Herz
Im Podcast von Barbara Schöneberger öffnet sie ihr Herz. Sie erzählt, wie sie nach fast drei Jahrzehnten zum ersten Mal wieder ihrem Vater gegenüberstand – in Ägypten, dem Land, das für sie bis dahin vor allem Schmerz bedeutete. Und es war Olli, damals noch ihr Mann, der sie sanft dazu drängte, sich dieser Wunde zu stellen. "Er hat gesehen, wie ich darunter gelitten habe. Immer schon."
An Geburtstagen habe sie immer fieberhaft darauf gehofft, dass ihr Vater sie anruft. Oliver, der sonst so gern poltert, fand leise Worte: "Warum fliegen wir nicht einfach nach Ägypten? Du wirst es dir nie verzeihen, wenn du das nicht machst." Also flogen sie hin. Und fanden etwas, das Amira lange verloren geglaubt hatte: einen wirklichen Vater. "Es war wie eine Folge von 'Vermisst'", sagt sie und ringt mit den Tränen. "Das war das emotionalste Erlebnis meines Lebens."
Und plötzlich schwingt da bei der Erwähnung ihres Ex-Mannes kein Groll mit. Sondern Dankbarkeit. Vielleicht ist das ja ihr stilles Friedensangebot. Ein Zeichen dafür, dass selbst eine gescheiterte Beziehung gute Spuren hinterlassen kann. Weil es manchmal das größte Geschenk ist, jemanden dazu zu bringen, sich seiner größten Angst zu stellen – und damit das Herz zu heilen.
