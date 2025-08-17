Amira Aly: Friedensangebot an Oliver Pocher

An Geburtstagen habe sie immer fieberhaft darauf gehofft, dass ihr Vater sie anruft. Oliver, der sonst so gern poltert, fand leise Worte: "Warum fliegen wir nicht einfach nach Ägypten? Du wirst es dir nie verzeihen, wenn du das nicht machst." Also flogen sie hin. Und fanden etwas, das Amira lange verloren geglaubt hatte: einen wirklichen Vater. "Es war wie eine Folge von 'Vermisst'", sagt sie und ringt mit den Tränen. "Das war das emotionalste Erlebnis meines Lebens."