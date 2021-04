Amira Pocher: Lüge aufgeflogen - Jetzt kommt alles raus

Amira platzt der Kragen

Den Vorwurf will Amira Pocher so nicht akzeptieren. In ihrem Podcast nimmt sie ihren Gatten in Schutz. "Ich weiß nicht, ob sie die Sendung überhaupt gesehen hat. Ich finde das echt gemein, das ist nicht so, das ist nicht wahr. Die paar Views, die sie hat, scheiß auf die paar Leute, das sehen ja eh kaum Leute, aber das ist etwas, mit so etwas geht man nicht einfach online, das macht man nicht. Das ist nicht richtig, das ist eine Lüge", feuert sie.

Amira erklärt: "Da konntest du nicht schummeln oder besser vorbereitet sein. Du und ich, wir wussten nichts. Ich wusste nur irgendwas mit dem Seil, weil die Frage kam, würdest du in dem Seil hängen, würdest du dir das zutrauen oder nicht." Ob Gerda sich von dieser Erklärung wohl überzeugen lässt?