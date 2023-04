Amira Pocher: Öffentliche Schlammschlacht nach dem Aus!

Die Geschehnisse scheinen der Ehefrau von Oliver Pocher, ziemlich an die Nieren zu gehen. Ich bin schon echt ein furchtbarer Mensch, leihe der Person noch knapp 3000 Euro, schenke ihr meine Klamotten, lade sie und ihren Freund in einen 5-Sterne-Urlaub ein ... Mein Gott, ich mache echt was falsch in meinem Leben. Ich schenke das einfach nur den falschen Personen", schimpft sie weiter.