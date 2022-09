Oliver Pocher: Zeugen Jehovas! Seine dunkle Sekten-Vergangenheit

Die Eltern des TV-Stars gehören den Zeugen Jehovas an. Dabei handelt es sich um eine strenge Religionsgemeinschaft, die stark umstritten ist. Und auch Oliver Pocher war bis zu seinem 18. Lebensjahr Teil der Sekte, missionierte sogar an Haus- und Wohnungstüren. Mittlerweile bezeichnet er sich selber als Atheist. Doch die unschöne Erinnerung an seine Kindheit ist fest verankert. "Angesichts dessen, dass es ja bei den Zeugen Jehovas keinen Geburtstag und kein Weihnachten gibt, hielt sich die Anzahl der Geschenke, die ich von meinen Eltern bekommen hab, stark in Grenzen", verriet er vor einiger Zeit in der Sendung "Pocher und Papa auf Reisen".

Statt Geschenken musste er sogar selber Geld abgeben. Denn seine Eltern drängten ihn dazu Miete zu zahlen. "Ich musste immer Geld abdrücken. Ich hab meine Eltern deutlich mehr finanziert, als umgekehrt", so der Comedian weiter. Er hat als Versicherungskaufmann 1000 Mark verdient, davon musste er 400 als Miete an seine Eltern zahlen - dabei war er damals noch keine 18 Jahre alt.

Für Vater Gerhard ganz normal. Denn er ist der Meinung: "Du kennst doch den Spruch: So lange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Das war eine rein pädagogische Erziehungsmaßnahme."