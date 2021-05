Amira Pocher: Pleite! Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Oliver und Amira Pocher können sich so gut wie alles leisten, was ihr Herz begehrt. Geldsorgen kennt das Paar zum Glück nicht. Doch das war nicht immer so. In der neuen Folge ihres Podcasts "Hey Amira" verrät die dunkelhaarige Schönheit jetzt, dass sie vor einigen Jahren noch richtig pleite war!