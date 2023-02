Amira Pocher: Sie kann nicht mehr! Die Moderatorin braucht Hilfe

Wie sie in ihrer Instagram-Story jetzt postet, sucht sie einen persönlichen Assistenten, der sie ab sofort in Köln in Teil- oder in Vollzeit unterstützen soll. Hauptsächlich soll die Person für "organisatorische und administrative Aufgaben, die Koordination der Postings/Werbepartner" zuständig sein und Amira nebenbei noch im Alltag unterstützen. Mitbringen sollte ihr persönlicher Assistent "bürokratisches Verständnis, starke organisatorische Fähigkeiten, Kenntnisse im Internet/Social Media und ein Führerschein". Besonders wichtig ist der Moderatorin aber: Die Person sollte unbedingt "flexibel, diskret und loyal" sein.

