Amira Pocher: Skandal hinter den "Let's Dance"-Kulissen

Die Songauswahl von Sender RTL passte Amira so gar nicht. "Also ich muss sagen, dass ich mit diesem Lied wirklich Startschwierigkeiten hatte. Ich habe einfach nicht verstanden, warum ich diesen Song kriege. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand einen Plan verfolgt hat, aber 'Dein ist mein ganzes Herz'? Das passt einfach nicht zu mir. Das war wirklich gar nicht so einfach. Ich habe sehr, sehr viele Probleme damit gehabt", verrät sie jetzt in ihrem Podcast "Die Pochers hier".