Oana Nechiti: Kurz nach Geburt - sie zeigt erstmals ihr Baby Liam!

Papa Erich kann es kaum glauben - so schön ist es für ihn wieder Vater geworden zu sein! Der 34-Jährige fand nun rührende Worte unter dem süßen Baby-Posting an seine Partnerin Oana: "Meine Frau ist eine Heldin" schreibt der Profitänzer und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich kann es nicht in Worte fassen- es ist einfach das schönste Gefühl der Welt Vater zu werden! Man sagt: 'Der Vater wird mit dem Kinde geboren!' und genau so fühle ich mich ein zweites Mal! Stark, bewusst, neugierig und einfach glücklich! Auf eine tolle gemeinsame Zukunft Liam Klann! Wie unglaublich schön dich kennenzulernen!"

Hach, einfach nur schön! Da bleibt der kleinen Familie nur eine wundervolle Kennenlern-Zeit zu viert zu wünschen.

