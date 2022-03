Amira & Oliver Pocher: "Sollte mich trennen!"

In der neuen Folge diskutiert Amira mit Ehemann Oliver über die Favoriten der Sendung. Die beiden sehen vor allem René Casselly und Janin Uhlmann an der Spitze. Letztere heimste für ihren Contemporary, in dem sie die Trennung von Schauspieler Kostja Uhlmann vertanzte, sogar 30 Punkte ein. "Das hat mich so berührt. Sie hat das so super transportiert. Man hat das richtig gespürt. Das war der absolute Wahnsinn", schwärmt Amira.