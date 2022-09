Amira Pocher: Traurige Beichte! Gefangen in der Ehehölle

In der Show "Mein Mann kann" verriet die Influencerin jetzt, dass offenbar selbst eine ordentliche Geburtstagskarte schon zu viel verlangt ist. "Dafür hat er einfach eine Autogrammkarte genommen. Also, er hat mir zum Geburtstag eine Autogrammkarte von sich geschenkt!", erinnert sie sich, immer noch ein bisschen fassungslos. "Er sagte dann zu seiner Verteidigung: 'Ich habe kein Papier gefunden.'" Dass der TV-Profi keine Mühe scheut, um seine Liebste zu erfreuen, kann man also schon mal nicht behaupten. Dazu passt, dass er selbst während ihrer anstrengenden Zeit bei "Let’s Dance" kaum warme Worte für sie übrig hatte.

Grundsätzlich sei Oliver extrem sparsam mit Komplimenten, so Amira kritisch. Und wenn er sich mal dazu durchringe, dann klinge das ungefähr so: "Olli macht Amira Komplimente – er liebt, dass sie so ist wie er und liebt, dass sie kochen kann." Nun ja, was Liebeserklärungen angeht, bleibt da noch ziemlich viel Luft nach oben. Aber wahrscheinlich steckt unter Olivers spröder Schale ja in Wahrheit ein butterweiches, sentimentales Herz. Immerhin überschüttet er seine schöne Amira gerne mit edlen Geschenken. Und die sagen ja oft mehr als tausend liebe Worte…