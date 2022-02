Amira Pocher & Angelina Pannek: "Let's Dance"-Zoff! Jetzt eskaliert die Situation

Angelina Pannek hätte in der Vergangenheit auch gerne an der Show teilgenommen. "Let's Dance' wäre vor meiner Schwangerschaft schön gewesen", gibt sie jetzt auf Instagram zu. Doch mittlerweile hat sich die Situation verändert. "Jetzt als Mama möchte ich nicht diese Zeit opfern – ohne mein Kind sein und nur für eine Show trainieren. Da muss man entscheiden, was einem wichtiger ist und da brauche ich keine Sekunde nachdenken." Ein fieser Seitenhieb gegen Zweifach-Mama Amira?