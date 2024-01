Amira Pocher & Christian Düren: Wer ist der Mann, der ihr den Kopf verdreht?

"Er ist der beste, der schönste, der klügste, der muskulöseste Moderator. Er ist einfach mega", schwärmt Rebecca Mir von ihrem "taff"-Kollegen Christian Düren. Den Moderationsjob zog der 33-Jährige im Sommer 2017 an Land und brachte damit seine Karriere weiter ins Rollen. Inzwischen moderiert der gebürtige Neusser ebenfalls Formate wie "Die Promi-Darts-WM" "Beauty & The Nerd" und war bereits in Interviews bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen.

2017 trennte sich der "ProSieben"-Schönling von seiner damaligen Freundin Larissa, mit der er rund vier Jahre lang eine Beziehung führte. Gegenüber BILD verriet Christian Düren damals Details zur Trennung: "Es war eine schöne Zeit, aber wir haben uns leider auseinandergelebt."

Lust auf eine neue Freundin hatte er zu dem Zeitpunkt nicht, wie er dem Boulevardmagazin sagte: "Ich möchte jetzt erst einmal Single bleiben. Das ist gut so." Doch hat sich das nun verändert? Zumindest vermitteln die Kuschel-Szenen mit Amira Pocher aus Kapstadt den Eindruck. Und scheinbar sehnt sich der Moderator nach weiteren Schmuseeinheiten. Denn auf seinem Instagram-Profil ist Hündin Emma die Einzige, mit der sich Christian Düren beim Kuscheln zeigt...