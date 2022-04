Amira Pocher & Massimo Sinató: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Heftige Kritik an Amira

Unter dem neuesten Instagram-Beitrag von Amira häufen sich mittlerweile die kritischen Kommentare. Viele Fans finden es furchtbar, dass man ihr die Emotionen, die bei einem Paartanz entstehen sollten, nicht ansehen kann:

"Amira lässt Massimo emotional nicht an sie ran. Sie tanzen zusammen, aber eigentlich auch nicht."

"Der wird drei Kreuze machen, wenn er diese Staffel endlich rum hat. Er ist so ein toller Tänzer, der tut mir echt leid. Man sieht in jeder Story, wie sehr er sich (erfolglos) abmüht. Bei den Tänzen kommt auch emotional nichts an, sie wirken fade."

"Irgendwie ist Massimo so still in dieser Staffel. In den Staffeln zuvor war er eine Persönlichkeit, die eine enorme Präsenz eingenommen hat - im positiven Sinne. Massimo strahlte so viel aus. Aber irgendwie nimmt er sich extrem zurück."

"Ich finde, es sieht zwar schön aus, aber es kommt nichts rüber. Keine Emotionen. Null. Jeder Tanz von Amira lässt mich leider kalt."

"Ich fand den Tanz und die Darstellung langweilig. Außerdem strahlen beide keine Harmonie miteinander aus. Da können sie sich noch soviel berühren, nachdem dies kritisiert wurde. Man spürt einfach, dass da Hemmungen sind."

Und Amira? Die schweigt lieber und behält ihre Gedanken zu diesem Thema für sich...

