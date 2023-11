Amira Pocher & Sandy Meyer-Wölden: Freundschaft adieu! Jetzt geht auch hier der Zank öffentlich weiter

Wenn sich zwei streiten, dann geht mal lieber in Deckung – diese bittere Lektion musste Alessandra Meyer-Wölden gerade schmerzlich lernen. Obwohl sie im aktuellen Scheidungs-Zoff der Pochers vermitteln wollte, ist Ollis Ex-Frau jetzt mittendrin im Gefecht. Offenbar kann Amira ihr nicht verzeihen, dass sie nachgerückt ist, nachdem der Komiker seine Noch-Ehefrau aus dem gemeinsamen Podcast schmiss. Dabei wollte Sandy eher Öl auf die Wogen gießen als weiter Salz in die Wunden zu streuen, und auch Oliver beteuerte in der ersten Folge in neuer Zweierbesetzung: "Das ist jetzt hier nicht geplant, dass wir den großen Abrechnungs-Podcast machen." Alessandra schlug sich sogar ausdrücklich auf Amiras Seite, stellte klar: "So eine Trennung ist auch bei uns nicht von heute auf morgen entstanden, bei euch auch nicht. Es gab natürlich gewisse Problematiken, die ich auch nachvollziehen konnte. Wer könnte es besser verstehen als ich? Ich war ja auch mit dir verheiratet, habe Kinder mit dir, war in einer ähnlichen Situation." Zudem habe Amira einen Teil dazu beigetragen, dass die Patchwork-Familie funktioniere, so Sandy. Doch derlei versöhnliche Töne kamen bei Amira gar nicht gut an, beleidigt entfolgte sie ihrer einstigen Vertrauten auf Instagram. Ob es so schlau von ihr ist, die letzte Verbündete zu vergraulen? Das wird sich zeigen …