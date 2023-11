Amira Pocher & Sandy Meyer-Wölden: Freundschaft beendet! Die Patchworkfamilie zerbricht

Und Olli? Der schießt weiter gegen seine Ex und ihren neuen Lover. "Wer hat denn einen Artikel in der BILD-Zeitung und fängt an am nächsten Tag ein gemeinschaftliches Anwaltsschreiben rauszuhauen? Wer macht denn das? Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gesehen habe", schimpfte er. gegenüber "Exclusiv Weekend". "Amira kann erzählen, was sie will. Niemand wird doch ein Video finden, wo die verwackelt miteinander Geschlechtsverkehr haben! Das ist mir doch egal. Sie kann erzählen, wie es ist. Er kann weiter seiner Frau erzählen, dass er mit der nichts am Hut hat!" Dieser Rosenkrieg ist wohl noch lange nicht beendet...