Oliver Pocher: Frisch verliebt? Jetzt spricht er Klartext!

Sie galten lange als das absolute Dreamteam der Comedy-Welt: Oliver Pocher (46) und Amira Aly (32). Doch im August 2023 kam das plötzliche Aus – öffentlich verkündet in ihrem gemeinsamen Podcast. Was folgte, war eine mediale Schlammschlacht, die Pocher besonders aus einem Grund schwer traf. "Für mich war es traurig, weil es am Ende dann, wie so oft, nur ums Geld geht", beklagt er sich jetzt.

Bittere Worte, die tief blicken lassen. "Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag", wird er deutlich. Doch wie steht es heute um sein Liebesleben? Und was denkt er über eine Versöhnung mit seiner Ex? Nun klärt Pocher auf!