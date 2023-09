Amira Pocher: Unerwartetes Gefühlscomeback nach der Trennung

Nach der Trennung von Oliver Pocher scheint Amira Pocher alte Freundschaften wieder aufleben lassen zu wollen. Jedoch hätten viele eine Versöhnung bei diesen beiden Frauen wohl für unmöglich gehalten. Mit ihrer einstigen Freundin Evi lag Amira nämlich die letzten Monate ganz schön im Clinch - öffentliche Diskussionen inklusive. Erst im April kochte der Streit der beiden noch einmal hoch, als diskutiert wurde, ob Evi wirklich Amiras Klamotten heimlich verkauft habe und, ob Amira ihr einen Urlaub schenkte und in finanziellen Nöten Geld lieh.

Von ihrer davor so engen Freundschaft war wenig übrig geblieben und vor allem Evi schien es gegen den Strich zu gehen, dass ihr Streit so öffentlich ausgetragen wurde. Laut "Bild" ging sie Amira zuletzt an: "Was möchtest du noch von mir? Ruf mich an, sprich mit mir, aber hör auf, das permanent öffentlich zu machen!" Wie ein Insider der Zeitschrift nun verraten haben soll, kam es wohl zu diesem klärenden Gespräch und die beiden Frauen sollen sich wieder annähern. Angeblich wollen sie die Vergangenheit hinter sich lassen und die so enge Freundschaft wieder aufleben lassen sowie das Erlebte aufarbeiten.