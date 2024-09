Oliver Pocher: Der Comedian gratuliert überraschend seiner Ex-Frau Amira zum Geburtstag

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Comedian Oliver Pocher (46) gratuliert seiner Ex Amira Aly zum 32. Geburtstag. Doch meint er es ernst oder ist es nur sarkastisch gemeint? Letzteres scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein, den der 46-Jährige postete via Instagram-Story ein älteres Video der beiden, in dem sie gemeinsam den Song "Everytime We Touch" performen. Dazu schreibt er: "Alles Gute zum Geburtstag! Dieses Geburtstagsständchen bleibt unfassbar lustig."