Amira Pocher: Verplappert! Ihre Nanny plaudert pikante Details aus

Amiras BFF packt aus

In dem Podcast "Hey Amira" plaudern die beiden nun offen über die Dinge, die sie nerven. Evi kann es beispielsweise nicht ertragen, dass Amira ständig ihr Smartphone in der Hand hält. "Wenn man mit Amira redet, dann hat sie ihr Handy in der Hand und guckt, während sie redet, auf ihr Handy", feuert sie. "Du stehst neben ihr und sie würdigt dich nicht mal eines Blickes!"

Und auch Amira ist nicht gerade begeistert davon, wenn man sie während ihrer Handy-Zeit unterbricht. "Wenn ich am Handy bin [...] und jemand mir anfängt was zu erzählen oder was zu fragen, dann werde ich aggressiv", erklärt sie. Trotzdem verstehen die beiden sich blendend. Immerhin kennen sie sich auch schon seit vielen Jahren!

"Also Amira ist dieselbe wie vor 13 Jahren. Sie ist halt erwachsener geworden. Sie hat halt jetzt sehr viel Verantwortung zu tragen", so Evi. Doch es gibt noch eine Sache, die sie stört! "Ich mag das nicht, wenn ich mit Amira und jetzt auch den Kindern unterwegs bin und die Leute gucken dann und tuscheln." Kein Wunder: Mittlerweile wird Amira natürlich auch auf der Straße von ihren Fans erkannt...