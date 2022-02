Amira & Oliver Pocher: Geheimnis gelüftet! Die Fans haben sie durchschaut

Fans schwärmen von Amira

Während Amira es privat lieber natürlicher mag, darf es bei ihren TV-Auftritten schon mal etwas mehr Schminke und Glamour sein. Enge Kleider, viel Make-up und stylische Frisuren gehören da zur Tagesordnung. Besonders Ehemann Olli dürfte mächtig stolz auf seine Liebste sein. Wie er das Herz der dunkelhaarigen Schönheit wohl für sich gewinnen konnte...?

"Irgendwas muss der kleine Pocher ja können, wenn man er so eine tolle Frau erst mal bekommen und dann noch halten kann", schwärmt ein Fan in Amiras Kommentarspalte auf Instagram. Da können einige andere User nur zustimmen! "Er ist wahnsinnig intelligent, belesen und lustig. Das ist erotischer als jedes Sixpack" und "Der Pocher hatte immer schöne Frauen. Es muss an ihm was dran sein", ist dort beispielsweise zu lesen.

Warum genau Amira sich in ihren Oliver verliebt hat, bleibt aber ihr kleines Geheimnis...