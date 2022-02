Oliver & Amira Pocher: Zoff vor dem "Let's Dance"-Start! Jetzt geht es ums Geld

Amira platzt der Kragen

"Die Tickets, die ich gehabt habe, haben 5000 Dollar gekostet", verrät Oliver in seinem neuen Podcast. Insgesamt sind also mehr als 10.000 Euro für die Tickets draufgegangen. "Dann kommt noch so eine Ticketgebühr drauf und bei 12.000 Dollar checkst du dann irgendwann aus."

Da verschlägt es Amira doch glatt die Sprache! "Ich möchte von dir nie wieder irgendwas hören, wenn ich mir eine Handtasche kaufe. Oder irgendeinen Schmuck. Nie wieder", feuert sie. "Wie kannst du für so eine Scheiße Geld ausgeben?", äfft sie ihren Ehemann nach. "Weißt du, das ist ein einmaliges Erlebnis und den Schmuck, den trage ich jeden Tag."

Auweia...

Amira Pocher versteckt hinter ihrem Lächeln eine traurige Vergangenheit: