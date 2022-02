GNTM 2022: Twitter-Perlen! Die witzigsten Tweets zu Heidi und Co.

Ob schrille Kandidatinnen, Heidi Klums Hang zur Extravaganz in Modefragen oder die nicht-vorhandenen Model-Qualitäten der Girls, auf Twitter trendet „Germany’s Next Topmodel“ in diesem Jahr wie nie zuvor. Kein Wunder, nicht nur die hochgeschraubte Altersgrenze für Teilnehmerinnen, sondern auch Gerüchte um eine von Böhmermann eingeschleuste Fake-Kandidatin sind ein gefundenes Fressen für die sensationslüsterne Twitter-Community. Damit ihr während der langatmigen Werbepausen auf ProSieben etwas zum Schmunzeln habt, zeigen wir euch hier eine Auswahl der witzigsten und ideenreichsten GNTM-Tweets der Staffel. Freut euch auf ein regelmäßiges Update!