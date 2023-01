Amira & Oliver Pocher: Öffentliche Schlammschlacht ums Geld

"Da solltest du dir ernsthaft Gedanken über deinen Freundeskreis machen", empört sich Olli, als Amira ihm im gemeinsamen Podcast gesteht, dass sie regelmäßig Geld an Bekannte verleiht. Als sie ihm dann auch noch gesteht, dass es da mittlerweile "schon ein paar zehntausend Euro" gehe, platzt dem Comedian endgültig der Kragen.

"Warum verleihst du denn Zehntausende von Euro?", schnauzt er sie an. "Das würde mich wirklich mal interessieren. Wer macht denn so was?" Und weiter: "Das sind alles keine Freunde. Nur weil du jetzt erfolgreich bist und Geld verdient hast? Das geht gar nicht." In seinem heiligen Zorn scheint Oliver total vergessen zu haben, dass er, als er nach dem Jahrhundert-Hochwasser 2021 vorübergehend obdachlos war, ebenfalls keine Probleme hatte, großzügige Freundeshilfe anzunehmen – er wohnte damals monatelang im Haus von Sänger Pietro Lombardi, der sogar eigens auszog, um Platz zu machen. Defintiv ein geldwerter Vorteil für Olli, der somit den eigenen strengen Ansprüchen nicht gerecht wird – ein Widerspruch, auf den Amira ihren Schatz beim nächsten Zoff ums Geld vielleicht mal hinweisen sollte…

