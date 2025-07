"An einem Abend 40.000 Euro": Verona Pooth packt über TV-Gagen aus

"Es ist natürlich so, dass jeder für seine Gage in dieser Branche selbst verantwortlich ist", sagt die 56-Jährige im Podcast. Anders als in klassischen Angestelltenverhältnissen gebe es keine Instanz, die automatisch für gerechte Bezahlung sorge. Stattdessen müsse jede:r selbst verhandeln – und dabei sämtliche Rollen übernehmen: "Du bist dein Manager, du bist dein Anwalt, du bist dein Steuerberater", zählt Pooth auf.