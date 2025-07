"Villa der Versuchung": Verona Pooths Moderation sorgt für geteilte Reaktionen

Während die einen sich an der Tonlage stören, feiern andere ihren Look. Verona Pooth, die mit offenen Wellen, auffälligem Augen-Make-up und eleganter Ausstrahlung in der Show glänzt, wird von ihren Fans mit Komplimenten überschüttet. "Verona, du bist einfach eine absolute Augenweide", schreibt ein Nutzer, und auch andere loben ihr "Star-Auftreten" in der ersten Begegnung mit den Stars.