Andrea Berg: Jubel-News! Sie lässt die Bombe platzen

Seit 15 Jahren gilt "Heimspiel" von Andrea Berg zu einer DER Events in der Schlager-Branche. Das Open-Air-Konzert musste aufgrund der Pandemie jedoch zuletzt ausfallen. Nun verkündet die Sängerin: Es wird eine Spezial-Ausgabe des Events geben. "Gemeinsam singen, tanzen und Spaß haben – all das mussten wir in den vergangenen Monaten so schmerzlich vermissen. Jetzt können wir uns endlich wieder persönlich begegnen und zusammen das Leben feiern. Steh auf und tanz – ich freue mich schon heute riesig auf das besondere Heimspiel und das Wiedersehen mit Euch", verkündet Andrea Berg in einem Post.