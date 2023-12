Andrea Berg: Süße Weihnachtsbeichte! So feiert sie das Fest der Liebe

Doch nicht nur die gemeinsame Zeit mit der Familie genießt Andrea Berg am Heiligen Abend. Sondern auch die Kulinarik. Im Interview mit "Das Neue Blatt" erzählt sie, was bei ihnen auf den Tisch kommt: "An Heiligabend gibt es bei uns traditionell knusprige 'Göckele' aus dem Backofen mit Kartoffelsalat für die ganze Familie. Mein Mann setzt bereits Ende Mai einen Rumtopf an, da werden nach und nach leckere Früchte eingelegt. Den gibt es dann an Heiligabend nach dem Essen. Am ersten Weihnachtsfeiertag bereite ich wie jedes Jahr den Sauerbraten mit Rotkohl und Knödeln zu, Uli macht die Spätzle."

Doch nicht jeder hat das Glück Weihnachten mit seiner Familie verbringen zu können und gemeinsam zu speisen. Das weiß auch Andrea Berg. Deshalb hat sie sich diesem Thema auf ihrem neuen Album "Weihnachten" gewidmet. "Viele Menschen verspüren Weihnachten ja eine gewisse Traurigkeit und Schwere. Das finde ich schade. Weihnachten so zu genießen, wie es gedacht ist – das möchte ich mit dem neuen Album zum Ausdruck bringen. Erst alle Folgen 'Sissi' schauen, dann rausgehen, einen Schneemann bauen, Schlittenfahren, Freude spüren und das Zusammensein feiern", verrät sie im Gespräch mit "Das Neue Blatt".