Andrea Berg: Trauriger Hintergrund! Das steckt wirklich hinter ihrem Erfolg

"Ich bin von Männern richtig nach Strich und Faden belogen und betrogen worden", blickt die Schlagersängerin traurig zurück, wie "Das Neue Blatt" berichtet. Jedes Mal, wenn sie sich neu verliebte, hoffte sie, endlich den richtigen Mann gefunden zu haben. Aber jedes Mal aufs Neue wurde ihr Vertrauen missbraucht.

Als Andrea Berg 2001 dann aber den Musiker Olaf Henning kennenlernte, dachte sie, es würde endlich anders werden. Sie verliebte sich Hals über Kopf und nach nur wenigen Monaten heiratete sie diesen Mann, den sie kaum kannte. Ein Fehler, wie Papa Hans-Jürgen (†69) bereits ahnte. Der Rentner war gar nicht begeistert von seinem Schwiegersohn. Er hegte den schlimmen Verdacht, dass der seine Tochter betrügen würde.

Der damals 60­-Jährige engagierte heimlich einen Privatdetektiv und ließ seinen Schwiegersohn beschatten. Leider traf genau das ein, was Hans-­Jürgen bereits vermutete: Der Musiker war Andrea Berg untreu. Die Beweise legte Papa Berg seiner Tochter vor. Für die Schlagersängerin zerbrach eine Welt. Wieder einmal! "Olaf hat mich tief verletzt", gesteht Andrea Berg noch heute, zitiert "Das Neue Blatt".

Daraufhin reichte die gebürtige Krefelderin die Scheidung ein. Danach wollte sie ganz neu anfangen, alles hinter sich lassen. Doch immer wieder holten ihre Dämonen sie ein. Immer wenn sie wieder jemanden kennenlernte, kämpfte Berg mit Selbstzweifeln und Verlustängsten. "Verlassen zu werden, ist auch immer eine persönliche Niederlage. Dann zugeben zu müssen: Ich fühle mich unattraktiv, alt, schrecklich, ich bin eifersüchtig, ich habe Wut im Bauch", sagt die Sängerin…

Kaum zu glauben, dass eine Frau, die so selbstbewusst auf der Bühne agiert, privat ganz anders tickt. Doch die Bühne und die Musikwaren immer das, was der Sängerin dann wieder Kraft gab. Und natürlich ihre Songs. Und so sind auch Titel wie "Du hast mich tausend Mal belogen" oder "Geh doch, wenn du sie liebst" entstanden. "Auf diese Songs wäre ich von alleine nie gekommen", gesteht die 57­-Jährige. Sie musste die Hintergründe erst leidvoll erleben.