Andrea Berg & Ehemann Uli Ferber: Die nächste Ehekrise! Er verprasst ihr Millionenvermögen

Auf ihrer Stirn haben sich tiefe Sorgenfalten eingebrannt. Ihr Blick wirkt angespannt, abgekämpft. Es scheint, als sei Andrea Berg mittlerweile am Ende ihrer Kräfte. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass es in ihrer Ehe seit Monaten kriseln soll. Zu wenig Zärtlichkeiten, zu viele private Probleme! Und nun bahnt sich auch noch ein neues Ehe-Drama an. Hat ihr Gatte Uli sie um ihr Vermögen gebracht?