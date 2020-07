Lena-Maria Ferber: Wer ist die hübsche Tochter von Andrea Berg?

Als Kind einer berühmten Schlagersängerin hatte Lena-Maria Ferber es schon in der Schule nicht leicht. Des Öfteren war sie Hänseleien ausgesetzt. „Sie ist in der zwölften Klasse, da ist es gar nicht so cool, wenn die Mutter Schlagersängerin ist. Sie hat manchmal unter meinem Beruf zu leiden“, verriet Andrea Berg "Bunte". Doch heute hat Lena-Maria Ferber die Schule nicht nur hinter sich gelassen, sondern sich auch raus in die große weite Welt gewagt. Obwohl Mutter und Tochter eigentlich unzertrennlich sind, absolvierte Lena-Maria Ferber 2018 ein Auslandssemester im irischen Dublin.

Mittlerweile ist sie zwar nach Deutschland zurückgekehrt, doch noch immer trennen Mutter und Tochter auf Grund ihrer Jobs über 400 Kilometer. Umso erfreulicher, dass sich Andrea Berg immer auf ihr einziges Kind verlassen kann: „Meine Tochter ist in den letzten Jahren sehr gereift und weiß, wie wichtig eine gut funktionierende Familie ist. Sie kümmert sich wunderbar um meine Mutter, wenn ich mal nicht da bin“, schwärmt sie gegenüber "schlager.de".