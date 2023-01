Andrea Berg & Semino Rossi: Ja, es ist wirklich wahr!

Stadthalle Wien. Es wirkt so, als könne Andrea Berg es kaum erwarten, bis er endlich an ihrer Seite steht! Dann ist es so weit! Semino Rossi kommt auf die Bühne. Gemeinsam singen sie ihr romantisches Liebeslied, umarmen und drücken sich und schauen sich voller Zärtlichkeit an. Den Kollegen hatte Andrea zur Überraschung aller wenige Tage vor ihrem Konzert angekündigt: "Freue mich auf einen bezaubernden 'Tango Amore' mit Semino Rossi am 3. September in der Wiener Stadthalle."