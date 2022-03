Semino Rossi: Jetzt redet er über sein neues Glück

Wie Semino jetzt gegenüber "Leute heute" offenbart, war das Liebescomeback mit seiner Gabi das Beste, was ihm passieren konnte. Er schwärmt: "Das war sehr richtig, weil wir haben so viele Jahre gemeinsam gelebt -, und vielleicht eine Chance, wieder neu zu beginnen." Vor allem für die Tatsache, dass Gabi ihren Liebsten auch in allen Lebenslagen unterstützt hat, ist für Semino unvergesslich: "Sie hat mich immer so genommen, genauso wie ich immer war. Egal ob ich zehn Kilo mehr oder weniger habe, das spielt keine Rolle." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Semino und seine Frau verbindet ein enges Band der Liebe! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein …