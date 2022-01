Schon vor eineinhalb Jahren beschwerte sich die Musikerin laut "Freizeitwoche", dass sie die drei magischen Worte von ihrem Ehemann so gut wie nie hört: "Ich bin ja mit einem Schwaben verheiratet, und die Schwaben sagen das eigentlich nie. Aber wenn ich dann sage: 'Du, liebst du mich eigentlich noch?', dann sagt er: 'Wieso denn nicht?'" Romantisch ist eindeutig anders! Bei einem ihrer letzten gemeinsamen offiziellen Auftritte bei der "Licht ins Dunkel"-Gala im November spürte man auch kaum Funken mehr zwischen dem Paar. Kam ihm, wie zahlreichen Eheleuten, womöglich der Alltag dazwischen? Bereits 2015 sagte die Sängerin in einem Interview: "Wir müssen ehrfürchtig dankbar sein, für diese schönen Augenblicke. Und diese sammle ich in meinem Herzen." Klingt fast so, als habe sie schon damals gewusst, dass nichts für ewig hält.

Ein Mann, neben dem Andrea Berg dagegen immer strahlt, ist Giovanni Zarrella (43). Er besuchte sie 2020 für ihre ZDF-Doku "Das Leben ist ein Mosaik". Sie zeigte ihm dort alles, was ihr lieb und teuer ist, vertraute sich ihm bei einem Glas Rotwein an, spazierte mit ihm auf dem Gelände herum. 2021 war sie Stargast bei der Premiere seiner "Giovanni Zarrella Show", sang mit ihm ganz emotional "Ich liebe das Leben". Und bei ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum im Juli in Aspach wird der sympathische Moderator erneut zwei Tage lang an ihrer Seite sein. Auch wenn Giovanni seit 2005 mit seiner großen Liebe Jana Ina (45) verheiratet ist, kann Andrea sich glücklich schätzen, einen so guten Freund an der Seite zu haben ...