Vanessa Mai: Miese Klatsche für Andrea Berg

Eigentlich ein lustiger Alltagsmoment, mit dem sich viele ihrer Fans in den Kommentaren identifizieren können. Doch auch ihren Anhängern entgeht ein bitterer Beigeschmack bei diesem Video natürlich nicht. So schreibt einer: "Ist die Schwiegermutti nicht Andrea Berg?" und da hat dieser Fan vollkommen recht. Der Vater von Vanessas Ehemann Andreas Ferber ist nämlich Ulrich Ferber - der Ehemann von Andrea Berg. Zwar ist Andrea nicht die leibliche Mutter von Vanessas Andreas aber trotzdem würde sie in diesem Fall die Rolle der angeheirateten Schwiegermutter für Vanessa einnehmen.

Autsch! Damit bekommt der eigentlich lustig gemeinte Instagram Clip nochmal einen ganz anderen Touch. Ob Vanessa Mai hier wirklich auf die Familienbesuche mit Andrea Berg anspielt, weiß nur die Sängerin selbst.

Auch Florian Silbereisen musste zuletzt einstecken können. Was Pietro Lombardi über den Schlagerstar zu sagen hatte, erfährst du im Video: