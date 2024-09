Andrea Gerhard: Ein Baby für den "Bergdoktor"-Star! "Wir freuen uns unglaublich"

Nicht nur Andrea Gerhard ist in der Unterhaltungsbranche erfolgreich, auch ihr Partner David Wehle hat sich als Schauspieler etabliert. 2024 war er unter anderem in den Serien „Alles was zählt" und „Polizeiruf 110" zu sehen. Auch auf der Theaterbühne fühlt sich der 43-Jährige zuhause. In den vergangenen Jahren spielte er in zahlreichen Musical- und Theaterproduktionen mit.