Andrea Kiewel: Alkohol-Eklat in aller Öffentlichkeit!

Wie ein wildgewordener Flummi hüpfte TV-Star Andrea Kiewel (56) auf der Show-Bühne umher, gestikulierte heftig mit den Armen und war völlig überdreht. Als die Berlinerin beim "Deutschen Fernsehpreis" in Köln die Auszeichnung als beste Moderator in entgegennahm, war vielen klar: Die "Kiwi" hat doch einen im Tee. Mehr noch: Sie legte einen regelrechten Alkohol-Auftritt hin. Was wirklich hinter ihrem Promille-Patzer steckt…