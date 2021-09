Andrea Kiewel: Trauriger Abschied vom "Fernsehgarten"

Wie nun durch einen Blick ins TV-Programm deutlich wird, moderiert Andrea Kiewel in diesem Jahr nur noch eine Sendung des beliebten "Fernsehgartens". Doch die endet mit einem ganz besonderen Abschluss! So feiert Andrea nämlich in ihrer letzten Show gleichzeitig das 35. Jubiläum des "ZDF-Fernsehgartens". Zur Erinnerung: Am 29. Juni 1986 moderierte Ilona Christen die allererste Sendung des Kult-Formats. Definitiv nochmal ein ordentlicher Grund zum Feiern, bevor sich Andrea in die Winterpause verabschiedet.

Ganz auf das Erfolgsformat müssen ihre Anhänger jedoch nicht verzichten. Andrea Kiewel präsentiert nämlich am 10. und 17. Oktober zwei Sonderfolgen des "ZDF-Fernsehgarten on tour", der auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg stattfindet. Und auch Andrea wird weiterhin durchs TV-Programm touren. So hat sie ebenfalls noch einen Auftritt bei "Das Supertalent". Ihre Fans haben somit noch genügend Möglichkeiten, um mit Andrea zu feiern...