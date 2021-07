Andrea Kiewel: Bitteres Fernsehgarten-Aus!

Bereits in der vergangenen Show erklärte Moderatorin Andrea Kiewel, dass man keine Party machen könne, "wenn nur 100 Kilometer weiter viele Menschen in Not geraten sind." Einige Künstler, welche eher ruhigere Songs performen, dürfen an diesem Sonntag aber dennoch kommen - dazu zählen beispielsweise Jürgen Drews oder Menderes Bagci. Die Ballermann-Ausgabe soll wohl im September nachgeholt werden. Zwar findet auch der "Fernsehgarten" an diesem Sonntag statt - aber auf eine große Party will man dort verzichten...

