Andrea Kiewel: Sexskandal im "Fernsehgarten"

Wie Andrea nun bei ihrer Moderation offenbarte, hat sie scheinbar einen kleinen Faible für Latex. So war nämlich TV-Koch Tarik Roses dabei zu beobachten, wie er mit Latex-Handschuhen das Essen für Andrea und die Gäste anrichtete. Für Andrea scheinbar ein gefundenes Fressen, um ihre "Vorliebe" für Latex zu thematisieren. So erklärt sie: "Du siehst so sexy aus." Hoppla! Worte, die den TV-Zuschauern übel aufstoßen. So wettern diese via "Social Media": "Kiwie wird schon wieder ganz wuschig wenn sie die schwarzen Latex Handschuhe sieht...", "Ich möchte nicht das Kiw iüber schwarze Latex Handschuhe spricht. Wir sind nicht in ihrem Schlafzimmer!" sowie "Kiwi ist so rattig, sie geht schon auf alles ab, was nur annähernd an ein Präservativ erinnert." Autsch! Böse Worte, die an Andrea sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Was Kiwi über diese Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...