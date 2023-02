Andrea Kiewel: Bitteres Geständnis der beliebten Moderatorin

Oje! Das quälende Grübeln, die kreisenden Gedanken lassen sie einfach nicht los. "Es ist ein Wettbewerb, bei dem es für mich vor allem um eines geht: Endlich gut genug zu sein. Für andere", gesteht sie. Eine bittere Seelenbeichte, die nur erahnen lässt, welche Last auf ihrem Herzen liegt.

Hat es etwa mit all der Kritik zu tun, die "Kiwi" seit Jahren ertragen muss? Immer wieder wurde sie für ihre verrückte Art in ihrer Sendung "Fernsehgarten" angefeindet. Ihre Sprüche seien zu frech, ihre Outfits zu schrill, hieß es da hämisch. Nach außen hin schienen die Lästerattacken an ihr abzuprallen. Doch der Schutzpanzer ihrer Seele hat wohl mächtig viele Risse bekommen. Dennoch will sie tapfer sein und dafür kämpfen, dass die Stimmen und die Selbstzweifel in ihrem Kopf mit der Zeit leiser und leiser werden...

Auch interessant

Andrea Kiewel: Liebes-Lüge - Hat sie ihren Freund nur erfunden? Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: