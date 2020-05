Andrea Kiewel: Partner & Kinder! So lebt der Fernsehgarten-Star privat!

Sonntagsfrüh, mit dem ersten duftenden Kaffee in der Hand, da lauschen viele " "-Zuschauer am liebsten nur einer Stimme. Als Moderatorin des „ZDF-Fernsehgarten“ versprüht schon früh am Morgen stets gute Laune. Woher nimmt sie diese unbändige Lebensenergie? Immerhin kennt die erfolgreiche Blondine nicht nur die Glanz-, sondern auch die Schattenseiten des Lebens. Drei gescheiterte Ehen, ein schwerer Verlust und massive Kritik pflastern ihre Laufbahn. Grund genug sich zu fragen: Wer ist die Frau hinter der Gute-Laune-Maske?

Früher war Andrea Kiewel DDR-Leistungsschwimmerin

Aufgewachsen in der DDR lernte Andrea Kiewel früh was Disziplin und Ehrgeiz bedeuten. Immerhin war die Ost-Berlinerin vor ihrem Sprung ins Fernsehen erfolgreiche Leistungsschwimmerin. Bei den DDR-Meisterschaften räumte sie 1982 noch einmal den sechsten Platz im Freistil ab und widmete sich schließlich einer ganz neuen Herausforderung. Das „ Frühstücksfernsehen“ bescherte ihr 1993 den endgültigen Durchbruch als Moderatorin.

Jochen Schropp: Süße Hochzeitsnews mit seinem Freund

2000 wechselte sie zur Konkurrenz und ist seither das Gesicht des „ZDF-Fernsehgarten“. Trotzdem es regelmäßig harsche Kritik hagelt, gilt Andrea Kiewel als die beliebteste Sonntags-Vormittags-Quasselstrippe der deutschen Fernsehlandschaft. Was passiert, wenn sie einmal nicht sendet, das hat der ZDF 2007 schmerzlich am eigenen Leib erfahren müssen. In kürzester Zeit brachen die Quoten ein. Nach nur 20 Folgen Sendezeit mit Nachfolger Ernst-Marcus Thomas, hatte es sich für den Neuzugang auch schon wieder ausmoderiert.

Andrea Kiewel: Drei Ehen und zwei Kinder sind ihre Liebesbilanz

Während die Moderatorin fleißig die Karriereleiter beim ZDF hochkletterte, zog die Liebe leider an ihr vorbei. Heute liegen drei gescheiterte Ehen hinter Andrea Kiewel. Bereits mit taufrischen 19 Jahren heiratete Andrea Kiewel den Vater ihres ersten Sohnes, doch die Beziehung zerbrach. 1999 verliebte sie sich in den Redakteur Gerrit Brinkhaus. Doch auf die zweijährige, glückliche Ehe folgte 2001 ziemlich überraschend die Scheidung.

In den 90ern genoss Andrea Kiewel mit ihrem Partner Gerrit Brinkhaus und Sohn Max einige Jahre das glückliche Familienleben Foto: Imago

2004 wagte sie mit ihrem Partner Theo Naumann den dritten Anlauf vor den Traualtar. Wieder standen die Liebessterne am Himmel gut, doch eine Affäre mit dem Kameramann Jörg Hauf beendete die Beziehung bereits einige Jahre vor dem tödlichen Motorradunglück ihres Ex-Mannes. Die Selbsterkenntnis kam zu spät: „Ich glaube man kann, das ist so ausgleichende Gerechtigkeit, du kannst nicht zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, von allem das Beste haben. Ist jedenfalls meine Erfahrung in meinem Leben. Ich bin beruflich mit so viel Glück übergossen wurden, vielleicht ist das der Preis dafür.“

Hat Andrea Kiewel einen neuen Partner?

Aktuell lebt Andrea Kiewel ohne einen festen Partner in Frankfurt am Main. Sie ist lebensfroh, erfolgreich, attraktiv und trotzdem Single, wie kann das sein? Gegenüber „Superillu“ zieht die Moderatorin die traurige Liebes-Bilanz: „Mich interessieren viele Männer, aber die wenigsten interessieren sich für mich. Irgendwie habe ich ein wenig Pech in dieser Angelegenheit.“ Zum Glück kann sich Andrea Kiewel trotz Liebesflaute auf zwei Männer immer verlassen. Ihre zwei Söhne Maximilian und Johnny-Moritz sind mit 33 und 18 Jahren längst keine Kinder mehr. Viel Zeit mit den beiden bleibt trotzdem nicht, denn seit geraumer Zeit verbringt Andrea Kiewel die Hälfte des Jahres im israelischen Tel Aviv. Wenn sie über die warmherzigen Menschen und das Liebes-Flair der Stadt schwärmt, könnte man meinen, dass sie dort vielleicht doch schon dem richtigen Partner für ein Leben in Zweisamkeit begegnet ist. Und bis dahin bleibt ihr auf jeden Fall ihr kuscheliger Bettgefährte.

Ohne den "ZDF-Fernsehgarten" wäre der Sonntag ziemlich trist. Hier sind noch mehr gute Gründe einzuschalten: