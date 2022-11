Andrea Kiewel & Hans Sigl: Schlag für ihre Partner! Jetzt ist es offiziell

Denn offizielle Fotos von dem Date existieren nicht. Nur auf der Instagram-Seite der "Bergdoktor"-Produktionsfirma findet man versteckt ein Bild von dem Event mit Sigl und Kiewel. Hinter vorgehaltener Hand munkelt man, dass Susanne Sigl (55) höchstselbst Fotos mit ihrem Mann freigibt – und zwar nur die im Kreis seiner Schauspielkollegen vom "Bergdoktor", nie die von ihm mit anderen Frauen. Sollte die Begegnung geheim bleiben – um die Gerüchte nicht wieder anzuheizen? Bereits beim „ZDF-Fernsehgarten“ an Pfingsten 2019 flirteten Hans Sigl und Kiwi vor laufender Kamera intensiv miteinander. Und in seiner Talk-Runde auf Instagram tauschten sie Liebessorgen und Beziehungstipps aus. Er säuselte: "Andrea, du Sonnenschein." Sie schwärmte zurück: "Hans, du bist ein attraktiver Mann." Dass sich die zwei privat WhatsApp-Botschaften schreiben, daraus macht er keinen Hehl. Und: Kiwi lud ihn sogar schon in ihre zweite Heimat Israel ein und träumt von einer gemeinsamen Zukunft, von einer Rolle im "Bergdoktor" an seiner Seite und erklärt lachend: "Wir können nicht genug voneinander kriegen."

Weiß Andrea eigentlich, dass sie einen verheirateten Mann anbaggert? Vor 14 Jahren gaben sich der Fernsehstar und seine Susanne das Jawort. An seiner Treue gab es nie einen Zweifel – bis jetzt.