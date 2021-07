Andrea Kiewel: Eklat vor laufenden Kameras!

Und Andrea Kiewel? Sie sah das ganze ziemlich locker. "Das ist ja das Tolle an Livefernsehen (...) Kaum hat die Sendung begonnen, bringen wir die Zuschauer in Sicherheit", so die Moderatorin. Alle Zuschauer vor Ort wurden in ein Gebäude auf dem Lerchenberg gebracht. Die Show selber musste aber nicht abgesagt werden. Andrea Kiewel sendete dann aus einem Gartenhäuschen, wo auch die Künstler aufgetreten sind. In einer Live-Sendung ist eben manchmal Kreativität gefragt...

