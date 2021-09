Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Aus? Jetzt herrscht Gewissheit

Obwohl Andrea Kiewel aus dem "ZDF"-"Fernsehgarten" nicht wegzudenken ist, muss sich die Moderatorin regelmäßig neuen Anfeindungen aus der Öffentlichkeit stellten. So passt vielen Zuschauern ihre Art der Moderation nicht, oder Andrea wird für ihr Looks kritisiert. Einige Stimmen gingen dabei sogar so weit, dass sie ein "Fernsehgarten"-Aus für Andrea forderten! Doch wie es scheint, ist die Power-Frau von einem "Fernsehgarten"-Ende so weit entfernt, wie noch nie in ihrem Leben...