Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Aus? Sie geht zu RTL!

Es geht bald wieder los: RTL sucht auch in diesem Jahr wieder das "Supertalent". Erstmals in der Geschichte der Show wird Dieter Bohlen nicht mehr dabei sein - stattdessen setzt der Sender auf eine ganz neue Jury. Doch auch hier gab es während den Dreharbeiten einige Probleme: Neu-Juror Lukas Podolski ist an Corona erkrankt und wird nicht mehr ans Jurypult zurückkehren.