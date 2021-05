Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Aus! Sie hat nur noch Angst

Wie Andrea nun erklärt, fällt es ihr extrem schwer, ohne Publikum die "Fernsehgarten"-Auftritte zu bestreiten! So ist sie dadurch sogar so sehr verunsichert, dass sie bangt, ihren Job zu verlieren. Gegenüber "Volle Kanne" berichtet sie: "Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis: das Wegbleiben der Zuschauer im 'Fernsehgarten' entsetzt mich durch die Tatsache, dass ich ein Einzelkind bin und mich unendlich einsam fühle, wenn ich allein bin." Oh je! Sie fügt hinzu: "Aber ich habe auch immer Angst davor, in dem Moment, wo keine Live-Zuschauer sind und ich einfach losquatschen kann, dass das der Moment ist, wo alle feststellen, die kann gar nichts! Ehrlich!" Traurige Worte, die einen tiefen Einblick in das Innerste von Andrea geben! Ob uns die Moderatorin in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...