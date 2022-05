Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Eklat hinter den Kulissen

Bei "Riverboat"-Leipzig geriet Andrea nun ein wenig ins Schwadronieren über ihre TV-Anfänge und gab ein paar bis jetzt unbekannte Details preis, wie sie beim "Fernsehgarten" startete! So offenbart die Moderatorin: "Es gab einen Anruf vom 'ZDF' und ich war halt so, das 'ZDF' ruft ja nicht jeden Tag an, ´ZDF-Fernsehgarten´, Casting - ´okay´. Hingefahren, ich weiß es noch ganz genau, es war Februar 2000, durch die Pforte beim 'ZDF', und es war so: 'Woah, richtiges Fernsehen! Wow!' Ich wusste nichts. Ich kannte die Sendung nicht. Ich hatte weder zuvor was von Ilona Christen noch von Ramona Leiß gehört. Ich war die Jungfrau im 'Fernsehgarten', ehrlich." Ehrliche Worte, die zeigen: Andrea ist nur durch Zufall an ihren "Fernsehgarten"-Job gekommen. Doch zum Glück konnte die Moderatorin das Casting-Team überzeugen! So ergänzt Kiwi: "Habe das Casting gemacht und wusste nach 30 Sekunden, das ist es, das ist es. Es war Liebe auf den ersten Blick und es hat sich nie verändert." Der Rest ist Geschichte ...