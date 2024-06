Andrea Kiewel: Fiese Ohrfeige für Stefan Mross!

Seit Jahren liefern sich Andrea Kiewel und Stefan Mross (48) ein erbittertes Duell um die beste Sendung am Sonntagvormittag – Kopf an Kopf. Zuletzt kämpfte er jedoch mit Negativschlagzeilen wie Ehe-Aus und Suchtvorwürfen. In diesem Jahr scheint die Blondine die Nase vorn zu haben. Während die treuen Fans von "Immer wieder sonntags" noch eine Weile in die Röhre schauen müssen, da der Sendestart auf den 16. Juni verschoben wurde, fiebern die Anhänger von Andrea Kiewel bereits jeden Sonntag mit. Bis zum Start von Mross hat Kiwi längst alle Zuschauer um den Finger gewickelt. Hat sie den Moderator quasi abserviert? Oder betreibt die ARD einen Abschied auf Raten und will den Mrossi gar nicht mehr...?

Anna-Carina Woitschack: Trennung von Freund Daniel? Die Indizien sprechen eine eindeutige Sprache. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: